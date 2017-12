Steve Aoki tem regresso marcado a Portugal, sendo o primeiro nome confirmado para a EDP Beach Party de 2018, que se realiza na Praia do Aterro Norte, em Matosinhos, nos dias 29 e 30 de junho, avançou hoje a promotora Música no Coração.

Até 28 de fevereiro os passes de dois dias custam €27,00 e o bilhete diário custa €17,00. Entre 1 de março e 30 de abril, os preços são atualizados para os €30,00 e os €20,00 e entre 1 de maio e 28 de junho passam a custar €32,00 e €22,00.

O fã pack de edição limitada para o evento já está à venda, custando €37,00, e além do passe de dois dias para o evento conta com bilhete para a cerimónia dos melhores do ano da rádio Nova Era.

Estão também disponíveis, em lotação limitada, bilhetes VIP: €70,00 o passe de dois dias com direito a uma bebida e €40,00 bilhete diário. Quem quiser ficar a acampar no Campismo Orbitur de Angeiras paga €10,00 por uma noite e €18,00 por duas.