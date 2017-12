Mariah Carey irá regressar ao canal de televisão norte-americano ABC para atuar num programa especial de fim de ano, Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest.

A cantora irá, assim, procurar fazer esquecer a sua prestação desastrosa naquele mesmo programa, a 31 de dezembro de 2016.

À altura, Mariah Carey queixou-se de diversos problemas técnicos, chegando mesmo a abandonar o palco durante uma interpretação de "We Belong Together".

A justificação para o seu fraco desempenho partiu dda equipa da cantora, que alegou "sabotagem" por parte da produção do programa.

Num comunicado conjunto, tanto Mariah Carey como os responsáveis do New Year’s Rockin’ Eve afirmam que "no ano passado, [o programa] não correu como planeado, mas estamos entusiasmados por seguir em frente e dar à América uma noite incrível de celebração e de música".

A emissão deste ano do programa irá também contar com uma atuação de Britney Spears, ao vivo via satélite a partir de Las Vegas, e com a presença de nomes como Nick Jonas e Camilla Cabello.