Mac DeMarco resolveu entrar no espírito de Natal partilhando com os fãs uma versão do clássico "Wonderful Christmastime" de Paul McCartney, dois anos depois de se atirar a "White Christmas".

A versão da canção lançada pelo ex-Beatle em 1979 chega acompanhada por um desenho no qual se vê DeMarco sentado num sofá com McCartney.

"Foi um milagre de Natal. Tínhamo-nos tornado um, fundimo-nos", pode ler-se no desenho, "os pensamentos do Paul tornaram-se os meus e os meus tornaram-se os dele. As moscas tinham-se juntado para se alimentarem de toda a beleza do Natal que saía dos nossos poros". Ouça a versão abaixo.