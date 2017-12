A família de George Michael recordou o cantor no dia de Natal, um ano depois da sua morte. Numa longa mensagem partilhada no site oficial do músico britânico, falam de um "Natal duro sem ele" mas acrescentam: "sabemos que não estamos sozinhos no luto pelo aniversário da sua morte".

A acompanhar a mensagem, surge uma fotografia de Michael em criança, na neve. Recorde-se que o cantor foi encontrado morto em sua casa no dia de Natal de 2016.

"Queremos agradecer-vos antes de tudo por terem levado Listen Without Prejudice até ao número um novamente. Ficámos felizes e tristes ao mesmo tempo...", começa por dizer a família de Michael, "ele teria adorado!! Não conseguem imaginá-lo a sorrir e a dizer 'obrigado meus amores'?".

E continuam: "este ano trouxe novos e duros desafios a todos aqueles que eram próximos e leais ao Yog, sendo que um deles foi a necessidade de nos fazermos de fortes este mês ao ouvir 'Last Christmas' e 'December Song' em lojas, carros e rádios, tal como aconteceu durante décadas, sabendo que ele já não está connosco".

"O Yog, que adorava o Natal e esperava sempre que nevasse... haveria de querer que todos vocês, que o adoravam e amavam (sim - ele sabe disso) parassem um pouco, fizessem um brinde a ouvir a música dele e pensassem nele com carinho, assegurando-se que se divertem e apreciam o vosso tempo com família e amigos".