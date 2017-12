Em junho, os Guns N' Roses trouxeram os êxitos e o regressado Slash de volta a Portugal. Recorde aqui a reportagem de José Miguel Rodrigues e Rita Carmo.



"À semelhança do que tinha feito a 7 de Maio do ano passado, Axl Rose voltou a mostrar que continua a ser um showman. Agora liberto do gesso que o manteve sentado durante a atuação com os AC/DC, Axl trocou de indumentária diversas vezes e pode circular, soprar, rodopiar, dançar, correr e bufar pela gigantesca estrutura montada em Algés. Aos 55 anos, é inegável que o seu registo vocal já nem sempre é o que era, os gritos agudos que sempre foram a sua marca continuam inalterados, mas a falta de fôlego e a dificuldade em atingir alguns registos também se fizeram notar. Uma coisa é certa, contudo: o cantor ainda sabe como controlar uma audiência e, mais que nunca, parece, literalmente, dar tudo o que tem para dar aos seus fãs.

E sim, vendo a banda em palco torna-se óbvio o sex appeal de Axl e Slash, assim como a química entre os dois, se foi desvanecendo ao longo dos anos, mas tendo em conta a natureza volátil da relação entre ambos, isso também não é de estranhar. Menos unidos e mais sincronizados, os músicos estavam ali para trabalhar e foi isso que fizeram – o que, verdade seja dita, não é mau de todo; só o facto de terem conseguido fazer estes concertos acontecerem já foi, por si só, um belo de um milagre".