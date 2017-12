O mote é de Phil Collins e tem como objetivo entrar no novo ano da melhor forma: se começar a tocar "In the Air Tonight", um dos grandes êxitos do músico, exatamente às 23:56:40 do dia 31 de dezembro, o break de bateria da canção irá ouvir-se precisamente à meia-noite.

A sugestão, humorística, de Collins respondeu a um meme que tem circulado pelo Twitter, no qual vários utilizadores sugerem canções a ser tocadas antes da meia-noite de forma a que um momento específico das mesmas seja escutado precisamente ao entrar em 2018.