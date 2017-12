2018 marcará o regresso dos Kiss a palcos portugueses, 35 anos após a última - e única - vez. A banda norte-americana atuará juntamente com os Megadeth no Estádio Municipal de Oeiras, no dia 10 de julho.

A sua estreia por cá aconteceu em 1983, mais concretamente a 11 de outubro, no Dramático de Cascais. Um concerto que deu início a uma digressão europeia e a uma nova fase na vida da banda, que passou a apresentar-se sem a maquilhagem que lhes é característica.

Um look que podia parecer estranho aos fãs de longa data, mas que Paul Stanley, guitarrista da banda, justificou com o facto de a banda fazer sempre aquilo que os faça sentir bem, conforme explicou em entrevista, à altura (para quem pensar que é um jovem José Rodrigues dos Santos a conduzir a entrevista, o próprio esclareceu à BLITZ de que se trata de uma “notável semelhança”, mas garante não ser ele o jornalista neste vídeo).

"É tempo de crescer, de mudar. Tens de tornar-te algo de novo, e esta pareceu a altura certa", completava Vinnie Vincent, que foi guitarrista dos Kiss entre 1982 e 1984.

A digressão de então visava o álbum Lick It Up, o 11º da carreira da banda e na capa do qual surgem, também, sem maquilhagem. O álbum atingiu o estatuto de disco de ouro em dezembro de 1983, alcançando a platina sete anos depois e introduzindo os Kiss a toda uma geração de novos fãs.

35 anos depois, ei-los de volta a Portugal nos termos que são sabidos, depois de em junho de 1997 terem tido um concerto cancelado na Praça de Touros de Cascais. Veja aqui alguns vídeos do espetáculo no Dramático, em 1983:

"Creatures of the Night"

"Detroit Rock City"