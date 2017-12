O disco era a revolução. O disco era liberdade, união, amor. O disco era sujo, espiritual, arrebatador, poderoso. O disco era secreto, underground, perigoso. Era não-loiro, queer, faminto. Era emancipação». As palavras, cirúrgicas, são de Bill Brewster e Frank Broughton em Last Night a DJ Saved My Life (1999). São, também, uma descrição perfeita. Muito antes de se tornar um pedaço dominante da pop-cultura e uma mina de ouro na segunda metade dos anos 1970, o disco eram comunidades, sobretudo em Nova Iorque mas também São Francisco e Filadélfia. Comunidades sobretudo de gays e transexuais, afro-americanos e ítalo-americanos, com um plano de fuga ao quotidiano que passava por criar um espaço seguro, à prova da opressão, humilhação e ocultação quotidianas. Uma utopia periódica, com dia e hora marcadas, em clubes frequentemente ilegais, onde por algum tempo se põem de lado as crises do tempo: guerra no Vietname, crise petrolífera, recessão. É uma febre que lhes dá.

Musicalmente, no início o disco não era sequer disco, antes uma massa imprecisa à procura de uma linguagem. Deitando mão a fontes preexistentes (o funk-rock e o rhythm and blues, as produções de Norman Whitfield e as convulsões de Sly and the Family Stone), entrando em mutação à medida da contaminação dos tempos – tempos socialmente revolucionários, que pedem novas linguagens à medida dos espaços de refúgio e celebração de identidades. No fim dos anos 60 e início dos 70s o disco é um código latente, um conjunto de signos num corpo de aluguer. É também um estado de transe, onde podem encaixar texturas encontradas no rock, em temas de Santana, Iron Butterfly, Rare Earth, Chicago Transit Authority, Doobie Brothers; no afro-funk de Manu Dibango; na música afro-latina, no afro-jazz.

Nos primeiros esboços inclusivos do que virá a chamar-se disco, a canção popular encontra outras formas de libertar-se do espartilho dos três a cinco minutos de duração, bem como da identidade indivisível da obra, através da arte da remistura para pistas de dança. Com dois gira-discos e sistemas de som imponentes começa-se a partir em novas viagens rítmicas. Os ítalo-americanos estão na génese do disco. No Haven («refúgio»; o nome já diz muito), clube de Manhattan, Nova Iorque, na mesma Christopher Street dos tumultos de 1969 onde a comunidade gay deu troco à repressão policial, brilha Francis Grasso, geralmente considerado o primeiro DJ da era moderna, o primeiro a encarar o ofício como um processo elemento criativo e não apenas como o nome dado a um dispensador de canções.

E depois há o local fundador: The Loft, Houston Street, Manhattan, 1970. E o homem à frente do clube: David Mancuso. Aqui cumpre-se a atmosfera quimérica da promessa do disco: clientela miscigenada, preferências sexuais múltiplas. Depois, é seguir a corrente. Larry Levan, protegido de Mancuso, vai fixar o Paradise Garage na História. Com Levan chega o amigo Frankie Knuckles. No Galaxy 21, Walter Gibbons cria nos pratos o caldo sonoro que François Kevorkian complementa na bateria.

O disco chega ao mainstream com as produções de Kenny Gamble e Leon Huff na editora Philadelphia International. O «Philly Sound» cunhado em canção pelos MFSB em 1975 rima, em boa parte, com disco sound. Escutando-os e aos Kool & the Gang, Earth Wind and Fire, The O’Jays, Salsoul Orchestra ou Chic, percebe-se os que dizem tratar-se isto de não mais do que um passo na evolução do funk. Uma evolução que passa pelos estúdios, sim (onde Tom Moulton abre mundos ao refinar a arquitetura da remistura), mas sobretudo pelas discotecas. De novo em Nova Iorque, é presenciar uma cultura e um som levantando-se do chão em locais como o Sanctuary e o Limelight, The Gallery e Flamingo e Le Jardin. Um ano antes do artigo de Nik Cohn na revista New York e dois anos antes da sua adaptação em Saturday Night Fever, a mensagem do disco já se traduzia em centenas de clubes (aliás, discothèques) na Big Apple. Clubes onde a arte do DJing se foi esculpindo pela mão de pioneiros como Steve D’Acquisto, Nicky Siano, Danny Krivit.

Em 1976 o disco propagava-se com força pela cultura popular. Já era também um negócio viável e muito rentável, debaixo de olho de Hollywood. A 26 de abril de 1977 abre portas o Studio 54, a discoteca onde os traços e tiques do disco se elevam ao cubo, com todo o excesso material, visual, químico e alcoólico que o dinheiro, muito dinheiro, pode comprar. O Studio 54 é um íman de celebridades de toda a proveniência: atores, políticos, artistas, modelos, músicos, escritores, empresários, estilistas, atletas. Também em Manhattan, a concorrência chega em junho de 1978 com o Xenon.

Italians Do It Better

«Tribal Rites of the New Saturday Night» é um longo artigo que faz a capa da New York a 7 de junho de 1976. O autor, o britânico Nik Cohn, é mais rapidamente associado ao rock’n’roll. O artigo, que à primeira vista se assemelha a uma reportagem, tem quase tudo a ver com ficção especulativa e muito pouco com factos recolhidos no terreno, como o jornalista admitiu 20 anos após a publicação. Ainda assim, o texto pinta um quadro plausível q.b. e a escrita tem uma cadência e um fulgor visual que dá lógica ao passo seguinte.

Quem percebeu que do artigo de Nik Cohn poderia brotar filme foi Robert Stigwood, o manager australiano dos Bee Gees (e, lá para trás, dos Cream). Desde o final da década de 1970 que Stigwood transitara parte da sua atenção do rock para os musicais, forjando uma aliança com Andrew Lloyd Weber que renderia sucessos do tamanho de Jesus Christ Superstar (1970) e Evita (1976), além da passagem para o cinema, em 1975, de Tommy. Todavia, era limitada a experiência de Stigwood e da RSO, a empresa que fundou em 1973, na produção de filmes e respetivas bandas sonoras. O que não impediu que Saturday Night Fever, o filme, ganhasse corpo entre março e agosto de 77, sob a direção de John Badham. A estreia deu-se a 16 de dezembro do mesmo ano.

O imaginário que se associa à Nova Iorque da década de 1970 irrompe em Saturday Night Fever (Febre de Sábado à Noite, na tradução portuguesa): a sujidade ou tão-só a negligência que pairam no ar, das ruas aos bares às estações de metropolitano, por onde a classe operária (no caso, essencialmente a comunidade de descendência italiana) sprinta de segunda a sexta atrás do escape do fim de semana. Tony Manero (John Travolta) é um deles: aos 19 anos já chutou a escola para canto e trabalha numa loja de tintas. O pai perdeu o emprego de 25 anos na construção civil e transfere a frustração para o filho. O quarto de Tony está forrado a imagens de estrelas da época: Farrah Fawcett e Bruce Lee, Rocky Balboa e Al Pacino em Serpico. Na cabeceira da cama, os medalhões dourados batalham pelo protagonismo com o secador de cabelo. Os quatro amigos que o seguem nas deambulações pelas horas livres, as da noite mais do que as do dia, funcionam a vodca e drunfos e expelem comentários racistas, misóginos e homofóbicos como quem diz «bom dia». O filme não conta com os negros (há não mais do que um par de dançarinos a compor o cenário) nem com os gays (há não mais do que um par de namorados gozado e provocado pelo gangue de Tony Manero).

Tony é o herói da pista de dança de chão luminoso da 2001 Odyssey, semideus numa esquina de Brooklyn cujo pequeno mundo é abalado por Stephanie Mangano (Karen Gorney) que, apesar de embasbacar com todo o artista famoso que se cruza com ela no trabalho, tem a ambição de fazer por uma vida melhor, de preferência em Manhattan. As cenas na discoteca são sumptuosas mini narrativas-dentro-de-narrativas, quadros e diálogos em trânsito que se intrometem no desenrolar da dança. Mesmo sob as luzes da discoteca, os amigos de Tony sabem tão bem como ele que estão atolados na «stinking rat race». A diferença é que Tony não se conforma com a corrida.

Sob um certo ângulo, Saturday Night Fever é não mais do que uma história de amor de início da idade adulta e da confusão, preconceito, violência e aborrecimento que podem pairar sobre esse território, sobretudo quando a diferença de escala entre a cidade onde se vive (grande) e os horizontes entranhados desde a nascença (apertados) é tão notória. O êxito tremendo do filme pode ter residido não apenas nas cenas onde a música e a dança brilham, mas num argumento, da autoria de Norman Wexler, que não foge de momentos plausíveis de violência sem sentido, incluindo cenas de sexo forçado, e que desemboca num final em aberto, a possibilidade de um novo começo com um enorme ponto de interrogação a pairar.

A música em Saturday Night Fever não é de todo alienígena em relação à cultura de base do disco. «More Than a Woman» dos Bee Gees, por exemplo, passava no Loft. As roupas e o comportamento das personagens batiam certo com a população de Brooklyn que vivia para as discotecas, isto é, população sobretudo ítalo-americana e heterossexual – mesmo que, garantem testemunhas dessa época no livro Love Saves the Day, de Tim Lawrence (2003), ninguém dançasse como John Travolta nem ocorressem erupções de dança coletiva como as que se veem no filme.

Em 1977, os Bee Gees já haviam recebido um segundo sopro de vida, depois de um início de década em busca de novos caminhos estéticos e de um público que se perdia. Em 1973, Barry, Robin e Maurice Gibb juntaram-se a Arif Mardin, produtor notável que os socorreu a soltar o corpo e a fluidez das canções rumo à América do funk, R&B e soul. Os resultados começaram a emergir um ano mais tarde, em Mr. Natural. O grupo escreveu os quatro temas originais para a banda sonora de Saturday Night Fever numa semana e sem acesso a mais do que esboços do argumento – ainda assim, «Stayin’ Alive» («Life’s goin’ nowhere, somebody help me») tinha o poder evocativo suficiente para ditar a cena inicial do filme, em que a canção imprime o ritmo ao passo confiante de John Travolta pelas ruas de Brooklyn. «Jive Talkin’», que se escuta no disco, mas que não passa na fita, já havia sido editada em meados de 75, abrindo caminho ao álbum Main Course, tendo chegado ao primeiro lugar do top de singles americano. «You Should Be Dancing», a outra repetente, também encabeçou a lista de vendas nos EUA, mas em julho de 76, extraída de Children of the World.

As contribuições dos Bee Gees para o álbum duplo oscilam entre um disco-pop gentil e adulto, com a guitarra wah-wah mais acetinada do mundo ocidental, o piano elétrico (ubíquo nesse tempo), o contratenor mais rigoroso do lado de fora da ópera (com apogeu em «More Than a Woman»; tema que mostra uma face Philly soul mais à frente através da versão dos Tavares). Tudo realizado com uma fluidez e leveza de processos admiráveis, atributos que o excesso de familiaridade com o repertório pode nublar.

Outro bloco do álbum, o dos temas existentes pré-Saturday Night Fever, é produto do bom instinto do compilador Bill Oakes, um ex-colaborador dos Beatles, em 1977 casado com Yvonne Elliman, que interpreta mais um êxito da banda sonora, «If I Can’t Have You». Walter Murphy é especialista a adaptar temas eruditos a linguagens populares, produzindo um Ovo de Colombo com «A Fifth of Beethoven». Ralph McDonald traz o obrigatório ângulo caribenho com «Calypso Breakdown», um admirável estudo de contenção e (suave) explosão jazz-rock. «Open Sesame» é um exemplo dos Kool & the Gang na sua fase mais elaborada, fantasiosa e mortífera como máquina funk. «Boogie Shoes», insubstancial e pálido exercício funk e rock de KC & the Sunshine Band, é a única faixa que se perdeu no tempo. A embaixada Philadelphia International aterra sob a forma de «K-Jee», tema de 1975 dos MFSB, um compacto de virtuosismo, detalhe, dinâmica e vistas largas, jazz e funk em ponto de fusão, porventura o momento mais alto do álbum. E «Disco Inferno», a cavalgada final de dez minutos de The Trammps que contém a quintessência do disco sound, profundamente física mas também comprometida com um desejo de fuga e transcendência: «Up above my head, I hear music in the air / That makes me know there’s somebody somewhere».

A banda sonora completa-se com o trio de soberbos instrumentais poliglotas compostos por David Shire, especialista em música para cinema e TV: «Manhattan Skyline», opulento, passava por genérico de um Barco do Amor atracado no Manhattan Cruise Terminal; «Night on Disco Mountain» põe Mussorgsky a marchar sob bola de espelhos, mais Hollywood clássica do que disco; «Salsation», uma estátua afro-cubana deixada à sua sorte nas avenidas da Big Apple, de onde emerge um diamante dançável, tão jazz quanto showbiz.

Em meio ano, Saturday Night Fever, o filme, já havia rendido bem mais de 100 milhões de dólares. Valores que continuaram a trepar, nomeadamente com a aparição de uma segunda versão da película em 1979. A original tem cenas de nudez e muito palavrão, racista ou nem por isso. A posterior é mais suave e ligeiramente mais breve, com uma classificação que permitia chegar a público mais jovem. (Como em quase todos os casos similares, a versão inicial, mais crua, ambígua e vulnerável, é claramente a recomendada.) O álbum chegou aos 30 milhões de exemplares transacionados e ostentou durante meia década a medalha de registo discográfico mais vendido de sempre – isto é, até à chegada de Thriller de Michael Jackson. Para o bem e para o resto, Saturday Night Fever, filme e álbum, foi o salto do disco para outra dimensão cultural.

Disco Sucks

No berço do disco, dos pioneiros e dos convertidos de primeira hora aos teóricos da causa, podia escarnecer-se das consequências culturalmente redutoras do sucesso de Saturday Night Fever; da sua versão à la carte do movimento, parcial para o lado que a indústria audiovisual ainda hoje pende: uma versão branca e heterossexual dos acontecimentos. O ressentimento dos puristas tem alguma justificação, mas a maré dos fenómenos pop-culturais só em parte é controlável e raramente se propaga de formas previsíveis. Com o êxito épico de Saturday Night Fever, o disco viu-se fenómeno global, em sucessivas réplicas sísmicas. Para o mundo todo fora de Nova Iorque, São Francisco e Londres, o disco era basicamente os fatos brancos apertados e as botas de tacão alto de John Travolta, o cabelo ordenado com precisão militar à frente do espelho. O disco era, ou começava por ser, «Stayin’ Alive» e os medalhões ao peito.

Toda a gente (bem, muita gente) grava sua canção com o ritmo, os violinos e as guitarras mais imediatamente associados à ideia de disco. Por cá era lançado, por exemplo, (Ou)Travolta na Música Portuguesa (1979), onde Shegundo Galarza pega numa dezena de marchas populares lisboetas («Lá Vai Lisboa», «Cheira a Lisboa», «Cantiga da Rua», etc.) e dá-lhes um twist disco sound. Na capa, um Zé Povinho toma a figura e a pose de John Travolta. No elenco encontram-se Zé Nabo, Ramón Galarza, Paulo de Carvalho. Frank Sinatra gravou em 1977 versões disco de «Night and Day» e «All or Nothing at All». Na banda sonora delirante de The Great Rock’n’Roll Swindle, em 1979, os Sex Pistols são substituídos por uns quase anónimos Black Arabs para um medley disco de «Anarchy in the UK», «God Save the Queen», «Pretty Vacant» e «No One Is Innocent». O punk e o disco, géneros e culturas gerados no underground e que explodiram simultaneamente no mainstream, eram dois planetas quase em extremos opostos do sistema solar.

A ressaca, um contra-ataque por vezes rancoroso e embrulhado num misto de privilégio cultural perdido e racismo, chega antes de a década fechar. Das t-shirts com o slogan «Disco Sucks» ao produto mais pesado vai um passo, e a 12 de julho de 1979 realiza-se a infame e simbolicamente inquisitorial Disco Demolition Night, no Comiskey Park em Chicago, no intervalo de um jogo de beisebol entre os Chicago White Sox e os Detroit Tigers. A cartada promocional e simbólica parte de um DJ radiofónico, Steve Dahl, que incita os ouvintes da WLUP-FM a comparecer no estádio com 98 cêntimos e uma rodela de disco sound.

A multidão, mais os discos amontoados num contentor, superam as expectativas. Vince Lawrence, produtor e um dos pioneiros do house, é um dos adolescentes que nessa noite no Comiskey Park encaminha espetadores para os seus lugares; no documentário Disco Demolition: Riot to Rebirth, conta como a maioria das pessoas chega ao estádio munida, não forçosamente com exemplares do género musical detestado, mas com discos de música negra em geral.

As bancadas entusiasmam-se com a explosão e a miudagem invade o campo, saindo apenas depois da chegada da polícia. Rescaldo? Pequenos incêndios, estilhaços por toda a parte, um jogo cancelado. Como num vertiginoso efeito dominó, bares e discotecas descartam o disco da noite para o dia. O som retorna a um underground de onde brotarão, escassos anos mais tarde, o house e o tecno. O house da Chicago dos White Sox, o tecno da Detroit dos Tigers. Nada que os Bee Gees não previssem aos primeiros instantes de «Night Fever»: «Listen to the ground/ There is movement all around / There is something goin’ down/ And I can feel it».

Originalmente publicado na BLITZ de dezembro de 2017