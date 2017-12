Morreu Jordan Feldstein, manager dos Maroon 5 e irmão do ator Jonah Hill. Tinha 40 anos e sofreu um ataque cardíaco na noite de sexta-feira, 22 de dezembro.

Feldstein era o manager dos Maroon 5 desde que a banda começou a dar os primeiros passos no mundo da música, há cerca de 15 anos. Para além destes, também ajudou artistas como Miguel, Robin Thicke ou Big Boi, entre outros.

A família de Jordan Feldstein emitiu já um comunicado no qual pede "privacidade", de forma a lidar com "um tempo difícil e inesperado". Não só isso, como anunciou que irá fundar uma nova associação de caridade com o seu nome.