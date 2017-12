"Fairytale of New York" não é apenas a mais conhecida canção dos Pogues; é também uma das canções de Natal mais populares de sempre, apesar de não ser, de todo, uma canção de Natal.

Lançada em finais de 1987, "Fairytale of New York" esteve a ser trabalhada durante dois anos, tendo nascido a partir de uma ideia de Jem Finer, dono do banjo nos Pogues.

Juntamente com o vocalista da banda irlandesa, Shane McGowan, Finer começou por tentar arranjar uma letra que fosse de encontro à ideia original: a de um marinheiro partindo para mares distantes. Contudo, essa ideia acabou por ser abandonada.

Em 1986, os dois músicos recuperaram a canção após McGowan ter lido A Fairy Tale of New York, romance do escritor J.P. Donleavy sobre um homem irlandês que regressa aos Estados Unidos após uma temporada no seu país.

Transformada a canção, era agora preciso encontrar alguém que pudesse cantar a parte feminina. Esse papel iria pertencer a Cait O’Riordan, baixista dos Pogues, mas o seu casamento com Elvis Costello deitou por terra essa ideia.

Durante as gravações de If I Should Fall from Grace With God, álbum dos Pogues de 1988 e no qual está presente a canção, o produtor Steve Lillywhite sugeriu à sua mulher, a cantora Kirsty MacColl, que gravasse essa mesma parte - sendo esta a versão final, prontamente elogiada tanto pela banda como pela produção.

Kirsty MacColl viria a falecer em 2000, após um trágico acidente no mar, atingida por um barco enquanto praticava mergulho numa praia mexicana. O seu legado, no entanto, permanece intacto desde 1987, quando "Fairytale of New York" atingiu o segundo lugar da tabela de vendas britânica, na semana de Natal desse mesmo ano; desde 2005 que o tema se situa, pelo menos, no top 75 das tabelas do Reino Unido, e agora cada vez mais ajudada pelo streaming.