O vocalista dos System of a Down, Serj Tankian, revelou à Rolling Stone ainda não ter conseguido ultrapassar a morte do "amigo" Chris Cornell.

Os dois músicos trabalharam juntos na banda-sonora de A Promessa, filme lançado em 2016, um facto que, segundo Tankian, os aproximou ainda mais.

"A certa altura, queriam que compuséssemos o tema-título juntos. Depois aperceberam-se de que iriam precisar de duas faixas. Ele fez o tema-título e eu fiz uma versão de uma canção folk arménia, chamada 'Sari Siroun Yar'. Perguntou-me por e-mail o que eu achava da canção e eu adorei", explicou.

"Disse-lhe que a canção era muito emotiva, e ele conseguiu fazer uma enorme ligação com ela. O mais importante sobre o genocídio arménio não é aquilo que se passou há 100 anos, mas de que forma é relevante agora. Foi o que ele fez com a canção: essa ligação. E eu agradeço-lhe por isso".

Serj Tankian, que é de origem arménia, disse ainda que apesar de terem ficado amigos, não deixou de ser fã de Cornell nem dos Soundgarden. "O apoio dele, no filme, foi extremamente importante", afirmou.

"Ele era cuidadoso e consciente. Fez um excelente trabalho não só com a música mas com o seu apoio, falando em entrevistas sobre a canção e sobre a necessidade de cuidar dos sobreviventes que há hoje [na guerra da] Síria e por todo o mundo".

Sobre a morte de Chris Cornell, Tankian refere que continua a ser "muito duro" encará-la. "Ainda não consigo ultrapassar [a sua morte]. Não consigo ultrapassar a maneira como sucedeu. Continuo a não perceber, e acho que nunca o irei", concluiu, referindo-se ao suicídio de Cornell.