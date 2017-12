Já é conhecida a forma como o realizador Ridley Scott substituiu as cenas de Kevin Spacey em Todo o Dinheiro do Mundo, o seu novo filme.

Recorde-se que o realizador procedeu a essa substituição após as muitas acusações de assédio e abuso sexual feitas contra Kevin Spacey, nas últimas semanas.

Várias cenas do filme, que se estreou nos Estados Unidos na passada sexta-feira e que chegará às salas de cinema portuguesas a 25 de janeiro, tiveram de ser regravadas, obrigando a um aumento de 10 milhões de dólares no seu orçamento, noticia o Hollywood Reporter.

De forma a que a data de estreia permanecesse a mesma, a equipa responsável por Todo o Dinheiro do Mundo foi forçada a gravar as novas cenas ao longo de nove dias, em Itália e no Reino Unido.

Para o realizador, teria sido "uma pena" que "o filme fosse completamente negligenciado por aquilo que se passou", referindo-se às acusações feitas contra Spacey.

"Disse imediatamente que podia consertá-lo. Tivemos de fazer alterações no elenco, certificarmo-nos de que toda a gente estava disponível, bem como os locais de filmagem, de forma a que eu pudesse regravar todas as cenas em que [Kevin Spacey] entrava".

Apesar de várias cenas terem sido regravadas, outras foram filmadas com Christopher Plummer, que substituiu Kevin Spacey, e sobrepostas sobre as cenas originais. Tal traduziu-se "num ritmo diferente e numa ênfase nos diálogos muito diferente, o que teve impacto noutras performances dentro da mesma cena", explicou ainda a editora Claire Simpson.