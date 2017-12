De "Feliz Navidad" a "All I Want For Christmas Is You", de "White Christmas" a "Last Christmas", todos os anos as rádios, as televisões e os supermercados são inundados por canções de Natal dos mais variados géneros e artistas. E, todos os anos, outros tantos editam as suas próprias canções de Natal. Por bons motivos.

Há três razões principais para que de Natal a Natal haja tantas canções sobre a época a chegar até nós - e as mesmas são explicadas por Alan Cross, do blogue A Journal of Musical Things.

O paradigma começou a alterar-se a partir dos anos 80; até então, pura e simplesmente não existiam assim tantas canções de Natal, exceção feita aos clássicos de sempre, interpretados por nomes como Dean Martin ou Bing Crosby.

Chegados ao século XXI, houve uma "explosão" no que a canções de Natal diz respeito. Isto porque, como explica o jornalista, muitos artistas aperceberam-se de que editar uma canção de Natal podia levar a que o seu próprio sapatinho ficasse recheado... de royalties, claro está. E não apenas num ano; caso o tema seja um sucesso, esse mesmo sapatinho poderá rechear-se durante décadas a fio.

Há ainda um outro motivo, sobretudo nos Estados Unidos e Canadá: várias rádios começam a dedicar a sua programação ao Natal, rodando canções alusivas à época vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana. E não apenas quando espreita o inverno; há quem comece a fazê-lo já em setembro.

A terceira razão é mais recente, e prende-se com o mercado do streaming - mais concretamente com o facto de, por todo o mundo, existirem diversos utilizadores de plataformas como o Spotify a criar as suas próprias playlists de Natal. O que se traduz em mais escutas e, claro está, mais royalties.

Esta vaga de canções de Natal tem, no entanto, um custo: as canções mais antigas têm vindo, cada vez mais, a ser preteridas por temas mais recentes.

Isso mesmo é explicado por um gráfico da Statista, que mostra a forma como as vendas e os streams têm aumentado ao longo das décadas, ressalvando que, no ano passado, apenas 35% das canções de Natal escutadas eram da década de 1980, ou mesmo mais antigas do que isso.