As categorias de pesquisa do Netflix são mais do que muitas, mas essa é apenas a superfície da funcionalidade de pesquisa neste serviço de streaming de filmes e séries de TV por assinatura.

A plataforma possui um algoritmo que "aprende" com a utilização dos seus assinantes, sugerindo filmes e séries baseadas nos seus hábitos de consumo. Ou seja, quem manifestar apetência por séries de crime como Mindhunter, terá boas hipóteses de receber propostas similares. Se quiser, contudo, procurar algo mais distante daquilo a que é comum assistir - ou se estiver à procura de um nicho muito específico -, o Netflix pode agrupar numerosas sugestões em categorias demasiado genéricas para o utilizador mais exigente.

Para os aficionados mais devotos, há porém uma lista "escondida" de categorias a que pode recorrer se desejar "filtrar" ainda mais a oferta do serviço. Se estiver autenticado no Netflix, escreva www.netflix.com/browse/genre/XXXXX no seu browser, devendo substituir XXXXX por uma série de dígitos (até 5) que corresponderá a uma categoria da base de dados do Netflix.

Ao acaso, experimentámos o número 5465 e obtivemos como resultado "comédias britânicas aclamadas pela crítica". Mas se o número for, por exemplo, 54656 (apenas difere um dígito, no final), é-nos sugerido um rol de "filmes de terror de vingança em língua espanhola".

Nem todos os números remetem para um subgénero e os próprios códigos poderão mudar, inclusive de região para região - a oferta do Netflix não é igual de território para território. Em baixo, encontra uma extensa lista de códigos sugeridos pelo jornal inglês Telegraph. Mas se quiser perder a cabeça e ir ainda mais longe, vá por aqui ou - em caso de absoluta loucura ou demasiado tempo livre - espreite uma lista com quase 24 mil categorias. Divirta-se!

Action & Adventure (1365)

Anime (7424)

Children & Family Movies (783)

Classic Movies (31574)

Comedies (6548)

Cult Movies (7627)

Documentaries (6839)

Dramas (5763)

Faith & Spirituality (26835)

Foreign Movies (7462)

Gay & Lesbian Movies (5977)

Horror Movies (8711)

Independent Movies (7077)

Music (1701)

Romantic Movies (8883)

Sci-Fi & Fantasy (1492)

Sports Movies (4370)

Thrillers (8933)

TV Shows (83)