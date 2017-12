Más notícias para quem é dono dos modelos mais antigos do iPhone: o seu telemóvel está, de facto, a ficar mais lento. E é a Apple quem está por detrás disso.

Há algum tempo que corriam rumores de que as velocidades dos modelos mais antigos do iPhone se iam reduzindo com o tempo. Rumores esses que foram, esta semana, confirmados por um utilizador do Reddit.

O utilizador em questão vez vários testes ao seu iPhone 6S, mostrando que a velocidade do aparelho aumentou assim que trocou a bateria antiga por uma nova.

O Geekbench, um website dedicado às tecnologias, fez depois os mesmos testes em diversos modelos do iPhone e confirmou que, em alguns deles, a velocidade parecia ter sido deliberadamente reduzida.

A empresa admitiu, então, que altera a velocidade de alguns modelos do iPhone, justificando-se com o facto de esta medida ajudar as baterias dos mesmos a durar mais tempo.

Em comunicado, a Apple diz que "as baterias de ião lítio tornam-se menos capazes de fornecer os picos necessários de corrente quando são expostas a temperaturas mais frias, quando a carga da bateria é fraca ou quando envelhecem".

"No ano passado, lançámos uma nova função para os modelos 6, 6s e SE de forma a amenizar estes picos de corrente, para que sejam usados apenas quando necessário, e para prevenir que os aparelhos se desliguem. O nosso objetivo é dar a melhor experiência possível aos consumidores", concluem.

A confissão não caiu bem entre os utilizadores de produtos da Apple. "Escolheram implementar esta função de forma discreta, o que faz com que pareça mais nefasta do que aquilo que realmente é. E isso não cria confiança", escreve o programador e blogger Nick Heer.

Outros, ainda, alegam que a Apple está a "roubar" algo pelo qual os utilizadores pagaram ao adquirir o produto. "Se vão reduzir a velocidade dos aparelhos ao longo do tempo, devem explicar por que motivo o fazem", afirma Chris Green, da Bright Bee, uma empresa de aconselhamento técnico.

O caso já levou, inclusive, dois clientes da Apple a interpor uma ação contra a empresa em tribunal. Stefan Bogdanovich e Dakota Speas, residentes na Califórnia, processaram a Apple alegando que existiu "falta de consentimento" da sua parte em relação à redução da velocidade dos seus aparelhos.

Tanto Bogdanovich como Speas pedem agora uma indemnização à empresa, alegando ter sofrido "danos económicos, e outros", que justificam o pagamento de uma compensação por parte da Apple.

A ideia de ambos é que todos os residentes nos EUA que sejam donos de um aparelho mais antigo que o iPhone 8 se juntem ao processo. Quanto à Apple, escusou-se a comentar, para já, o caso.