Marilyn Manson foi questionado, em entrevista ao canal britânico Channel 4, sobre os casos de assédio e abuso sexual que têm manchado a indústria do entretenimento, especialmente a do cinema.

As denúncias começaram com o produtor Harvey Weinstein, acusado por dezenas de mulheres de abuso, assédio e até mesmo violação. Uma dessas mulheres foi Rose McGowan, antiga namorada de Manson.

"Não estou surpreendido [com as acusações], mas não sabia muito sobre isso quando estava com ela", afirmou o músico. "Mas não quero que a atenção do mundo se vire do elemento artístico de Hollywood, que isto venha a estragar os filmes".

"Estas são alegações sérias, mas quando alguém se começa a queixar de algo que aconteceu e que não parece tão sério quanto o abuso sexual em si, acho que é um insulto às vítimas de abuso", continuou.

"Não quero que Hollywood se torne numa coisa que impede filmes de serem feitos - e não estou a desrespeitar quem fez as alegações. Se tens algo a dizer deves dizê-lo, antes de mais, à polícia e não aos jornais. É o que eu faria".

O músico não discorda da forma como Rose McGowan divulgou o seu caso, mas lamenta "o efeito bola-de-neve que se gerou e que pode arruinar a vida de muita gente que não precisa de ter a sua vida arruinada".

Recorde-se que, em outubro, Marilyn Manson despediu o baixista Twiggy Ramirez da sua banda, após este ter sido acusado de violação por uma ex-namorada. O músico regressará a Portugal no próximo mês de junho, para um concerto no Campo Pequeno.