A Youtuber norte-americana Monalisa Perez deverá ser condenada a seis meses de prisão por homicídio em segundo grau, após matar o namorado, Pedro Ruiz, numa partida mal sucedida.

Perez disparou contra Pedro Ruiz em junho, enquanto ambos filmavam um novo vídeo para o canal de YouTube da primeira. O "truque" deveria passar por "estancar" a bala num livro grosso que Ruiz segurava à sua frente, o que não sucedeu.

A bala disparada por Monalisa Perez acabou por atravessar o livro, atingindo Ruiz no peito, provocando-lhe a morte.

A última publicação de Monalisa Perez no Twitter faz referência ao ato. "Eu e o Pedro vamos gravar o nosso vídeo mais perigoso de sempre. A ideia foi dele e não minha", escreveu.

Em tribunal, Perez, que está grávida do seu segundo filho com Pedro Ruiz, deu-se como culpada do homicídio e concordou com uma pena de três meses de prisão efetiva e outros três de prisão domiciliária, tal como pedido pela acusação.

O seu julgamento está marcado para fevereiro, sendo que o juiz poderá decretar uma pena de prisão mais prolongada.

O canal de YouTube do casal ainda se mantém ativo, tendo gerado perto de 5 milhões de visualizações.