O rapper britânico Stormzy, um dos nomes cimeiros da cena grime, acedeu esta semana a um pedido muito especial por parte de um fã.

Nasir Bockarie contactou o músico através das redes sociais, no passado dia 15, para lhe dar conta do falecimento do pai e perguntando-lhe se não estaria disponível para atuar no funeral.

"Mano, o meu pai morreu no dia em que me graduei, na semana passada. A nossa canção preferida da tua autoria é a 'Blinded By Your Grace'. Gostava muito que a pudesses tocar no funeral, no dia 21. Não te preocupes se não puderes, estou só a tentar a minha sorte", escreveu.

Stormzy não se demorou a contactar Bockarie e disponibilizou-se para interpretar o tema em questão, que faz parte do seu álbum de estreia, Gang Signs & Prayer. O momento foi captado por uma das pessoas presentes no funeral.

À BBC, uma prima de Nasir Bockarie elogiou o gesto do rapper, dizendo que o mesmo ajudou a que o seu tio tivesse "uma despedida memorável". "Estamos muito gratos, a nossa família irá rezar por ele [Stormzy], sempre".