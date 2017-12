Tornaram-se um fenómeno de visualizações no site de vídeos YouTube, apesar de não terem gravado um único teledisco até hoje. Quase dez anos depois de o texano Greg Gonzalez ter resolvido aventurar-se, a solo, numa «experiência» musical a que deu o nome de Cigarettes After Sex, o projeto assume-se como banda e vai angariando mais e mais fãs um pouco por todo o mundo. Em dois anos, já passaram três vezes por Portugal e o músico mostra-se agradecido (e algo surpreendido) com a atenção que o grupo tem recebido quer por parte do público quer por parte da imprensa especializada, que teceu ao álbum de estreia homónimo, editado em junho passado, rasgados elogios. Numa conversa telefónica animada, Gonzalez falou-nos dos seus inesperados ídolos e da androginia da sua voz e assumiu que não está minimamente interessado em escrever canções políticas.

O facto de, inicialmente, os Cigarettes After Sex se terem tornado um fenómeno no YouTube é curioso, visto que não gravaram até hoje um único vídeo. É uma estratégia para manter um certo secretismo em torno da banda?

Quando as pessoas começaram a falar de nós havia outras coisas a atravessarem-se no nosso caminho e não precisávamos verdadeiramente de mostrar a banda ao mundo só para dizer «somos estas pessoas». Não quisemos forçar isso. Com os Cigarettes After Sex, tem tudo a ver com a música e as imagens que criámos, que são poderosas só por si. Isso funcionou muito bem para nós. Na verdade, adoro cinema e vídeos de música, mas ainda não conseguimos perceber como fazer um vídeo de que nos orgulhemos. Queremos que os nossos vídeos e os nossos filmes estejam ao mais alto nível. A última coisa que quero é fazer um vídeo simplesmente porque alguém te diz que tens de o fazer e depois sair algo que não faça sentido. É apenas isso: ainda não estamos prontos para fazer um vídeo. Concordámos em concentrar-nos na música e nas imagens, o que é muito poderoso. Identifico-me com isso e parece que as outras pessoas também. Depois, quando estivermos prontos e tivermos uma estética estabelecida com o artwork e a música, talvez possamos fazê-lo. E penso que vai ser muito bom, mas vai levar algum tempo.

Assume que os Cigarettes After Sex começaram por ser apenas uma experiência. Quase uma década depois, andam em digressão pelo mundo. Era um sonho seu ou está simplesmente a aproveitar o sucesso?

Foi sempre um sonho. Uma das recordações mais antigas que guardo é a de dizer que queria ser cantor e fazer música. Quando era miúdo queria ser como o Michael Jackson que, para mim, era o tipo que andava a conquistar o mundo com a sua música. Depois, comecei a ver outros a fazer o mesmo. Os Queen, os Metallica… a Madonna, que era uma artista incrivelmente poderosa e conquistou uma audiência gigantesca. Faziam todos música fantástica. Desde há muito que quero cativar esses artistas que adorava quando era miúdo e de quem ainda gosto muito.

Quando se apercebeu da ambiguidade, da androginia, da sua voz cantada? Ao falar, o tom é muito mais grave e profundo…

É verdade… É muito diferente. Ninguém me tinha dito isso até me mudar para Nova Iorque… Em El Paso as pessoas conheciam-me, portanto sabiam que eu era um homem e não se deixavam enganar pela minha voz cantada. E só me ouviam cantar ao vivo, porque ainda não tinha nada editado, na altura. Quando me mudei para Nova Iorque, as pessoas que ouviram o meu disco começaram a dizer-me que pensavam que a banda tinha uma vocalista e não um vocalista. Isso verificou-se especialmente quando as coisas começaram a acontecer para nós. E foi também nessa altura que a minha voz adotou aqueles traços que estamos mais habituados a ouvir em vozes femininas. Como as pessoas não viam a minha cara ao ouvir o disco, não conseguiam dizer se era um homem ou uma mulher. Aceito-o como um grande elogio, porque adoro cantores andróginos, como o Prince, por exemplo. E as minhas maiores influências são mulheres como a Françoise Hardy, a Chan Marshall [Cat Power] ou mesmo alguém como a Enya.

A sua forma de cantar é, também, muito acolhedora. É uma forma de controlar a ansiedade?

Sim, sem dúvida. Sou uma pessoa muito contida e tenho muitos sentimentos intensos que nunca vocalizo… Seja por que razão for. Sinto que sou tímido ou reprimido e bastante calmo. Não sou propriamente uma pessoa muito animada, mas há muitas coisas aqui dentro que só deito cá para fora quando canto e escrevo música. Se não o fizer, nunca saem, devido à minha personalidade. Ao cantar sinto-me logo mil vezes melhor e sinto também que aquilo que canto representa realmente a forma como me deveria sentir a toda a hora.

É, secretamente, um fã de metal? Já disse que admira os Metallica…

Tenho gostos muito variados… Além dos Metallica, gosto de outras coisas, como os Slayer, os Pantera… ou mesmo os Cannibal Corpse. Essas bandas são muito imaginativas e o poder que conseguem alcançar até pode vir de música clássica muito intensa, como A Cavalgada das Valquírias de Wagner ou algo do género. Há um grande poder ali que eu adoro. Ainda ouço metal quando estou com disposição para isso. A última coisa que quero fazer é escutar música parecida com a minha a toda a hora. A profundidade que recebes de outros artistas vem do facto de ouvirem muita coisa e de trazerem influências muito díspares e longe daquilo a que eles próprios soam. Somos influenciados pela Madonna e pelos Slayer mas isso não se ouve na nossa música. Simplesmente está lá o espírito da música deles e isso dá-lhe mais dimensão do que a que tem a sonoridade daquelas bandas que só ouvem música igual à que fazem.

Imagina-se a escrever canções políticas no futuro ou isso é algo que não o interessa de todo?

Não me interessa muito… Um dos meus artistas favoritos é o Bob Dylan, o que é estranho porque ele escreveu uma série de canções políticas e eu gosto dessas canções dele, mas é provavelmente o único de que me consigo lembrar. Prefiro ficar fora disso, é algo que não me atrai enquanto escritor de canções. Prefiro debruçar-me sobre outras coisas que me dizem mais. Duvido muito que tal vá acontecer.

Que memórias associa a «Keep on Loving You», sucesso de 1980 de REO Speedwagon do qual fizeram uma versão?

É engraçado porque essa canção é daquelas que não teve qualquer impacto em mim quando era miúdo. Na altura, gostava muito de metal e coisas do género. Depois, mais tarde, comecei a interessar-me mais por artistas experimentais, coisas como os Portishead ou o John Zorn, e não andava propriamente a prestar atenção aos REO Speedwagon. Tive de ultrapassar todas aquelas conotações negativas que tinha da canção para finalmente conseguir ouvi-la pelo que é… Por volta da época em que me mudei para Nova Iorque, ouvi-a novamente e percebi que era, na verdade, uma canção muito boa. E comecei a ouvi-la a toda a hora. Foi uma viagem longa, para mim, essa canção.

O primeiro álbum dos Cigarettes After Sex só saiu este ano, mas já estão a pensar num segundo?

O que aconteceu é que andámos a dar tantos concertos que tivemos de fazer um pequeno intervalo em maio. Tirámos uma semana e começámos a gravar coisas novas… Quer-me parecer que isso se vai transformar no nosso próximo disco. Terei de voltar para gravar as vozes e fazer mais algumas coisas, mas temos umas dez canções que, muito provavelmente, farão parte do próximo álbum.

O que gosta de retirar da música que faz hoje? As intenções são as mesmas que tinha quando decidiu dedicar-se a este trabalho?

Sim… Aquilo que quero é simplesmente que a música me ajude a lidar com as coisas que se passam na minha vida, as emoções que tenho. Também é algo que une as pessoas da melhor forma possível. Tem a ver com empatia, com saber que sentimos as coisas da mesma forma. Saber que partilhamos sentimentos junta as pessoas. Sentimos dor da mesma forma, sentimos alegria da mesma forma. Aquilo que a música faz é fantástico: dá-nos um veículo para expressarmos as nossas emoções. É isso que quero da música. E quero fazê-lo da melhor forma possível e de uma maneira que penso ser única.