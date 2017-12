Liam Gallagher revelou, em nova entrevista, o que comprou com o primeiro cheque que recebeu pelas vendas dos seus discos.

Num novo episódio do programa The First Time With..., da BBC 6Music, o ex-Oasis revela ter comprado uma scooter (uma Lambretta de 1954), que ainda tem em sua posse.

Já o segundo cheque foi sido usado numa casa nova que o músico desejava oferecer à mãe: "dei-lhe as chaves da casa para a mão e ela pergunta: 'para que é que quero isto?'. Eu disse-lhe que era melhor que a que tinha, mas ela não a quis", revelou.

"Tive de a vender outra vez. Tudo o que ela queria era um portão novo, por isso comprei-lhe uma cerca e um portão. Ela ainda mora nessa casa", explicou.

O músico abordou ainda o reatar da sua relação com o irmão, Noel, após anos e anos de trocas de acusações e insultos.

Ao jornal The Sydney Morning Herald, Liam explicou que tudo começou com uma mensagem enviada aos managers do irmão. "Fiz passar uma coisinha pela porta. Acho que houve uma pequena aproximação, tréguas. Esta é uma época de boa-vontade", afirmou.

Contudo, o músico descarta uma eventual reunião dos Oasis. "Ele está a fazer a cena dele, eu estou a fazer a minha, e acabou. Continuamos na mesma, só demos tréguas", disse, revelando ainda que tenciona visitar o irmão durante o Natal.