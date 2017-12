Rachel Edwards, irmã de Richey Edwards, o guitarrista dos Manic Street Preachers, desaparecido desde 1995, participou num programa da televisão britânica, onde voltou a apelar à partilha de informação sobre o paradeiro do irmão.

Hoje, 22 de dezembro, Richey Edwards completaria 50 anos.

"É mais um aniversário marcante que passa, e não sabemos onde ele está", disse a irmã do músico, que esteve no programa da ITV a falar sobre o seu trabalho com o Missing People’s Choir.

Este coro é composto por familiares de pessoas que desapareceram e aposta na divulgação de imagens das pessoas cujo paradeiro é desconhecido, tendo já ajudado algumas destas pessoas a entrarem em contacto com os seus entes queridos.

"Mesmo que não queiram voltar para casa, as pessoas podem ligar a dizer que estão bem", explicou Rachel Edwards.

Richey Edwards desapareceu em fevereiro de 1995, aos 27 anos. O seu carro foi encontrado junto a uma ponte, mas o corpo nunca foi descoberto.