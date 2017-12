Portugal acolhe em 2018, pela primeira vez, o Festival Eurovisão da Canção, ao qual concorrem 42 países, mobilizando mais de 30 mil pessoas, na sequência da vitória em maio, em Kiev, de Salvador Sobral, com "Amar pelos Dois".

Para a 63.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, realizado pela União Europeia de Radiodifusão (EBU) em parceria com a RTP, em Lisboa, são esperados mais de dois mil profissionais relacionados com a iniciativa e 1.500 jornalistas, além de 30.000 fãs e visitantes.

As semifinais estão marcadas para 8 e 10 de maio, e a final para o dia 12 do mesmo mês, no Parque das Nações, mas a festa começa mais cedo. A partir de 4 de maio, a Praça do Comércio irá transformar-se na Eurovision Village (aldeia da Eurovisão), que estará de portas abertas diariamente até 13 de maio, entre as 15h00 e as 23h00, e onde haverá espetáculos ao vivo, um ecrã gigante onde serão transmitidas em direto as semifinais e a final, animação de rua e outras atividades. A festa irá fazer-se também numa discoteca na zona ribeirinha, que toma o nome de Eurovision Club.

O arranque oficial do concurso, com desfile dos artistas, delegações e comentadores de TV de cada país, na chamada "Blue Carpet" (passadeira azul), está marcado para 6 de maio. A realização do concurso implicará medidas de segurança excecionais, de acordo com o responsável editorial da equipa criativa do Festival Eurovisão da Canção 2018, Gonçalo Madaíl, da Direção de Programas da RTP.

Em declarações à agência Lusa, em novembro, Gonçalo Madaíl disse que será seguido "o protocolo [de segurança] de um evento desta dimensão, e haverá não só a segurança privada do próprio evento, como a segurança pública".

A segurança será "notada, não só junto do Parque das Nações, como um pouco por toda a cidade", disse, não estando excluída a hipótese de serem encerradas ruas ao tráfego.

Os bilhetes para a final têm sido colocados à venda, de forma faseada. Para as semifinais, os bilhetes estarão disponíveis nos postos de venda no início do ano, quando for divulgada a lista de atuações na primeira e na segunda semifinais.

O Festival Eurovisão da Canção realiza-se desde 1956, e Portugal concorre desde 1964, quando apresentou em Copenhaga a canção "Oração", defendida por António Calvário.

Portugal venceu o Eurofestival pela primeira vez, com "Amar pelos dois", canção composta por Luísa Sobral e interpretada por Salvador Sobral. Até então, a melhor classificação tinha sido um sexto lugar, em 1996, com "O meu coração não tem cor", interpretada por Lúcia Moniz.

O representante português no Festival Eurovisão da Canção 2018 será decidido a 04 de março, na final do Festival da Canção. Em 2018, concorrem ao Festival da RTP 26 canções da autoria de compositores como Benjamim, Minta, Capicua, Jorge Palma, Diogo Piçarra, João Afonso, Miguel Ângelo ou Tito Paris.

As 13 canções que disputarão a final serão escolhidas em duas semifinais, que decorrem a 18 e 25 de fevereiro, nos estúdios da RTP, em Lisboa.