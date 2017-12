Depois de Björk e Skepta, a organização do festival Vodafone Paredes de Coura confirmou mais dois nomes para a edição de 2018: Curtis Harding e ... And You Will Know Us By The Trail Of Dead tocam ambos a 17 de agosto.

O cantor soul, cujo segundo disco, Face Your Fear, lançado este ano, foi amplamente elogiado, e a banda rock do Texas tocam assim no mesmo dia que Skepta (17 de agosto).

A 18 de agosto, é a vez de Björk atuar no festival minhoto, pondo termo a uma longa ausência dos palcos portugueses.

O Vodafone Paredes de Coura de 2018 realiza-se entre os dias 15 e 18 de agosto. Os passes gerais estão à venda por 85 euros, estando também disponíveis fã packs nas lojas FNAC, ao mesmo preço, que além do bilhete para a totalidade dos dias do festival incluem uma t-shirt.