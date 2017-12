Van Morrison vai regressar a Portugal a 28 de julho para um concerto integrado na programação do EDP Cool Jazz, no Parque dos Poetas, em Oeiras.

O músico nascido na Irlanda do Norte há 72 anos, lenda viva do rhythm and blues, junta-se a um cartaz que já conta com David Byrne (11 de julho, Parque dos Poetas) e Gregory Porter (20 de julho, Jardins do Marquês de Pombal, Oeiras).

Os bilhetes para o concerto do intérprete de clássicos como "Gloria" (ainda nos Them), "Brown Eyed Girl" ou "Have I Told You Lately", autor do aclamado álbum Astral Weeks (de 1968), estão à venda por preços entre €25,00 e €75,00.

Em 2005, dois concertos de Van Morrison em Portugal foram cancelados: o artista deveria atuar no Pavilhão Atlântico, em Lisboa, e no Coliseu do Porto em outubro daquele ano, mas parte da digressão em que estas datas se inseriam acabaria por ficar sem efeito.

Em 1998, atuou na edição daquele ano do Super Bock Super Rock. Em ano de Expo, o festival - e o concerto de Van Morrison, portanto - teve lugar na Praça Sony, no Parque das Nações.