Os ingleses The xx são o primeiro nome internacional anunciado para o cartaz do Super Bock Super Rock.

A banda, que este ano atuou no NOS Alive, em Algés, irá regressar a Portugal para um concerto no Parque das Nações, em Lisboa, a 19 de julho.

Já confirmado desde a passada edição do Super Bock Super Rock estava o português Slow J.

Os The xx atuarão no palco Super Bock, que funciona no interior da Altice Arena.

Além dos bilhetes normais diários (que se encontram à venda ao preço de 55 euros) e dos passes gerais (a 109 euros), estão também disponíveis passes VIP, que dão acesso ao front stage (260 euros) e ainda o fã pack da FNAC, que inclui um passe geral e uma t-shirt (95 euros).