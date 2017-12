Lo-Fi Moda, dos bracarenses Ermo, é o melhor álbum nacional do ano para a equipa da BLITZ. Na edição que chega esta quarta-feira às bancas, desenvolvemos a lista de melhores de 2017, acompanhada de textos e tops completos.

Recorde abaixo a crítica de cinco estrelas a Lo-Fi Moda, assinada por Rui Miguel Abreu e publicada originalmente na BLITZ de agosto de 2016.

Pronúncia do norte

«Vem tentar chegar, falhar», canta António Costa em «Vem Nadar ao Mar que Enterra» sobre bleeps dispostos dentro dos nossos ouvidos por Bernardo Barbosa. Os Ermo situam-se entre Braga e o interface digital mais próximo, num álbum que é um singular prodígio pop. Lo-Fi Moda sucede ao promissor Vem Por Aqui, lançado em 2013 na então Optimus Discos. Mas há um universo de ideias de permeio. Agora, António e Bernardo apresentam uma ideia refinada de canção, com melodias que carregam história (Variações, GNR...), com um sotaque que lhes finca os pés nesta terra, e arranjos de uma profundamente imaginativa eletrónica que é universal, daqui e de todo o lado, com o erro digital a despontar – a chegar, falhar – em cada novo ângulo correto de cada tema. E não há aqui «paleio» para abafar beats chungas. Só palavras certeiras sobre beats luminosos.

Rui Miguel Abreu

Veja em baixo a lista completa dos Melhores Álbuns Nacionais de 2017 para a BLITZ em contagem decrescente: