Foram anunciados para julho de 2018 concertos de Kiss, Megadeth e Scorpions.

Segundo a Everything is New, os Kiss, com os Megadeth como convidados especiais, tocam a 10 de julho, e os Scorpions a 11 do mesmo mês.

Os concertos acontecem no Estádio Municipal de Oeiras.

Os bilhetes para cada um dos dias já estão à venda e custam entre 39 euros e 65 euros (preçário completo abaixo).

Este será apenas o segundo concerto dos norte-americanos Kiss em Portugal, depois da longínqua estreia em Cascais, em 1983.

Os espetáculos são apresentados pela Everything is New como "The Legends of Rock, uma dose dupla de rock no Estádio Nacional de Oeiras".

Veja aqui o preçário completo.



Kiss + Megadeth, 10 de julho

(portas abrem às 19h, espetáculo começa às 20h30)

Golden Circle - 65 euros

Plateia em Pé - 39 euros

Bancada - 45 euros

Mobilidade Condicionada - 39 euros



Scorpions, 11 de julho

(portas abrem às 20h, espetáculo começa às 21h30)

Golden Circle - 65 euros

Plateia em Pé - 39 euros

Bancada - 45 euros

Mobilidade Condicionada - 39 euros