Jimmy Page promete oferecer aos fãs de Led Zeppelin, em 2018, "todo o tipo de surpresas".

No próximo ano, a banda britânica, formada em 1968, celebra 50 anos.

Numa entrevista com a Academy of Achievemnt, Jimmy Page afirma: "Vão sair produtos de Led Zeppelin, de certeza. Coisas que as pessoas ainda não ouviram, porque estou a trabalhar nisso. No próximo ano celebramos 50 anos, pelo que haverá todo o tipo de surpresas".

Uma das bandas que os fãs mais gostariam de ver regressar aos palcos, os Led Zeppelin reuniram-se pela última vez em 2007.

Recentemente, Jimmy Page coordenou uma ambiciosa campanha de reedições da obra da banda.

Por seu turno, o vocalista da banda, Robert Plant, afirmou recentemente que já não aguenta ouvir algumas das canções dos Led Zeppelin. "Em canções como 'Babe I’m Going To Leave You', acho a minha voz horrível... Mais valia ter ficado calado".

Pode ver a entrevista de Jimmy Page aqui: