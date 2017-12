John Herndon, um cidadão norte-americano cuja filha de 15 anos se suicidou após ver todos os episódios de 13 Reasons Why, criticou Selena Gomez, produtora executiva da série, e a Netflix, defendendo que a segunda temporada do programa deve ser cancelada.

"Lembrem-se que há adolescentes a passar por um mau bocado, que podem ser vossos amigos ou vossas irmãs. A Selena Gomez e a Netflix têm de perceber que nem toda a gente vai compreender a série de forma adequada. Algumas pessoas com problemas de depressão podem apanhar a série na altura errada e sentir-se incentivadas [ao suicídio]", disse o pai de Bella.

"Ainda estou enojado. A Selena deixa-me doente. É uma pessoa extremamente perturbada que acredita que este programa tem algum tipo de valor social", acrescenta.

John Herndon considera ainda que os responsáveis da Netflix estão a revelar hipocrisia, por terem afastado Kevin Spacey, acusado de abuso sexual, da série House of Cards, e manterem a produção e exibição de 13 Reasons Why.

"Tomaram aquelas decisões para parecerem uma empresa com responsabilidade social, mas continuam a fazer um produto sobre as formas como as pessoas podem magoar-se", acusa.

Para John Herndon, também Selena Gomez devia fazer mais pela saúde mental dos adolescentes, ao invés de "publicitar" o transplante renal a que foi sujeita.