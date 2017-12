Foram esta manhã anunciados mais três nomes para o Rock in Rio Lisboa 2018.

Segundo a organização do festival, no segundo dia do evento irão atuar no Parque da Bela Vista a norte-americana Demi Lovato, o português Agir e a brasileira Anitta.

Estes serão os primeiros concertos em Portugal de Demi Lovato, que dá voz ao tema "Let It Go", do filme Frozen, e que este ano lançou o seu sexto álbum, e de Anitta, conhecida pelo êxito "Show das Poderosas".

Demi Lovato, Agir e Anitta atuam no mesmo dia que Bruno Mars, ou seja, a 24 de junho, cuja programação do Palco Mundo fica assim completa.

Já anunciados para o Rock in Rio foram também os Muse, para dia 23 de junho, e os Killers, a 29.

Veja aqui o preço dos bilhetes:

Bilhete diário 23 de junho (Muse) - 69 euros

Bilhete diário 24 de junho (Bruno Mars, Demi Lovato, Anitta, Agir) - 69 euros

Bilhete diário 29 de junho (The Killers) - 69 euros

Kit de Natal: (bilhete diário + mochila) 23, 24, 29 ou 30 de junho - 69 euros

Passe 1º fim de semana - 23 e 24 de junho -117 euros

Passe 2º fim de semana - 29 e 30 de junho - 117 euros