Chega esta sexta-feira ao mercado e regista momentos da digressão deste ano em Portugal. Com o título Excuse Me Ao Vivo, é um documento da vida de palco das canções que Salvador Sobral apresentou no seu disco de estreia Excuse Me (de 2016) mas que aqui ganham um outro fulgor e sentido de liberdade. Uma nova fluência que parte dos caminhos que, noite após noite, foram nascendo dos diálogos com Júlio Resende, André Rosinha e Bruno Pedroso, que integram a banda que acompanha o cantor.

Esta digressão, que viajou por muitos palcos e esgotou salas por todo o país, acolheu também a canção “Amar Pelos Dois”, da autoria de Luísa Sobral e com a qual Salvador Sobral venceu a edição de 2017 do Festival Eurovisão da Canção. A canção surge neste disco numa versão jazzística.



O alinhamento do disco passa por temas como “Nada Que Esperar”, “Ready For Love Again” ou “Nem Eu” e encerra com uma faixa a que Salvador Sobral chamou “Até Já”. Captada no concerto de despedida (em setembro, no Estoril), esta faixa corresponde ao encore dessa atuação emotiva no qual, sentado ao piano, e sozinho, o músico passou pelos temas “A Case Of You”, “Smile” e “Ninguém Escreve à Alice”. As restantes faixas apresentadas no álbum correspondem a takes gravados em concertos realizados no Centro Cultural de Belém (Lisboa), na Casa da Música (Porto) e no Centro Cultural de Ílhavo.



A capa de Excuse Me Ao Vivo mostra uma fotografia do Teatro Garcia de Resende, em Évora. Foi uma escolha do próprio Salvador Sobral, que recorda o concerto que aí deu como um momento especial. Representou a sua primeira atuação ao vivo após a vitória, a 5 de março, no Festival da Canção e correspondeu, de certa forma, a um momento de viragem no curso desta digressão. O disco, como descreveu o management de Salvador Sobral, “pretende ser um elogio à música ao vivo, ao público que enche salas e à liberdade artística de todos os que estão em palco”.

O alinhamento completo de Excuse Me Ao Vivo inclui as faixas “Change”, “Nada Que Esperar”, “Excuse Me”, “Nem Eu”, “Something Real”, “Amar Pelos Dois”, “Ready For Love Again”, “Ay Amor” e “Até Já”.



Esta corresponde à primeira ocasião em que a canção “Amar Pelos Dois” surge num álbum de Salvador Sobral, já que até aqui estava disponível apenas no formato de CD single (juntando a versão original de estúdio e o instrumental), assim como nos álbuns com as demais canções do Festival da Canção 2017 ou do Eurovision Song Contest – Kiev 2017. A canção tornou-se num êxito com expressão global, tendo já ultrapassado os dez milhões de audições na plataforma de streaming Spotify.



Entre nós, o álbum de estreia “Excuse Me” atingiu entretanto o galardão de Disco de Platina. Este ano, Salvador Sobral editou um outro disco mais, já que é um dos cinco elementos do projeto Alexander Search, que se apresentou com um conjunto de canções baseadas em poemas dos tempos de juventude de Fernando Pessoa.