A atriz mexicana Salma Hayek veio a público acusar o produtor de Hollywood Harvey Weinstein de assédio sexual (e não só), chamando-lhe "monstro" num texto publicado no New York Times. Weinstein já respondeu, dizendo não se recordar das situações descritas por Hayek.

Hayek e Weinstein trabalharam juntos no biopic da artista mexicana Frida Kahlo, Frida, de 2002, e a atriz descreve o processo como um verdadeiro pesadelo. Depois de lhe ser apresentada pelo realizador Robert Rodriguez, a atriz resolveu convidá-lo para trabalhar no filme: "ele disse que sim. Mal eu sabia que chegaria a minha vez de dizer não".

A atriz acrescenta que muito provavelmente foi o facto de ser amiga de Rodriguez "e Quentin Tarantino e George Clooney" que a salvou de ser violada. O assédio de Weinstein passou, conta Hayek, por convites para duches, ofertas de massagens e de sexo oral.

"Tive de lhe dizer que não aos pedidos para lhe abrir a porta a altas horas da noite, hotel após hotel, local após local, onde ele aparecia sem avisar, incluindo um local onde eu estava a fazer um filme no qual ele nem sequer estava envolvido", descreve.

Durante as filmagens de Frida, Weinstein terá forçado Hayek a gravar uma cena de sexo com outra mulher na qual estaria completamente nua: "tornou-se claro para mim que ele nunca me deixaria terminar o filme sem ele concretizar a sua fantasia fosse de que forma fosse. Não havia ali hipótese de negociação... Tinha de dizer que sim".

A atriz diz ter tido um "colapso nervoso" durante as gravações da referida cena: "o meu corpo começou a tremer de forma impossível de controlar, faltou-me o ar e comecei a chorar muito, sem conseguir parar, como se estivesse a vomitar lágrimas... Não foi por estar nua com outra mulher, foi porque estaria nua com ela pelo Harvey Weinstein".

Além de explicar que o produtor a arrastou para fora da gala de abertura do Festival de Cinema de Veneza "para passar tempo numa festa privada com ele e uma série de mulheres que pensei que eram modelos mas mais tarde descobri serem prostitutas de luxo", Hayek diz também que o produtor uma vez lhe disse: "eu mato-te... não penses que não consigo". Leia o texto completo de Salma Hayek no site do New York Times.

Os representantes legais de Weinstein já reagiram às acusações num comunicado oficial citado pelo USA Today: "o Sr. Weinstein considera Salma Hayek uma atriz de primeira classe e trabalhou com ela em vários dos seus filmes. Sentiu-se muito orgulhoso com a sua nomeação para o Óscar de Melhor Atriz por Frida e continua a apoiar o seu trabalho. O Sr. Weinstein não se recorda de pressionar Salma para fazer uma cena de sexo gratuita com outra atriz e não esteve lá durante as filmagens. De qualquer forma, isso fazia parte da história visto que Frida Kahlo era bissexual e a cena de sexo mais importante no filme foi coreografada pela Srª. Hayek e Geoffrey Rush".

Recorde-se que Weinstein era um dos maiores produtores de cinema de Hollywood antes de ser despedido pela companhia que fundou com o irmão, a Weinstein Company, na sequência de dezenas de acusações de assédio e abusos sexuais feitas por atrizes como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Lupita Nyong'o, Rosanna Arquette, Ashley Judd, Rose McGowan, Cara Delevingne, Eva Green, entre muitas outras mulheres. Continua a negar "inequivocamente" todas as alegações.