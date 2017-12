Human League e os Los Lobos são os primeiros nomes confirmados na edição 2018 do festival EDP Vilar de Mouros.

No caso da banda inglesa, trata-se de um regresso. Quanto aos californianos Los Lobos, mundialmente conhecidos pela versão de "La Bamba" (da banda sonora do filme homónimo), trata-se de uma estreia em terras nacionais.

Os Human League, formados em 1977, atingiram grande sucesso nos anos 80 com êxitos como "Open Your Heart", "Don't You Want Me" e "Human". Liderados por Phil Oakey, distinguiram-se em territórios da synth pop e new wave.

Os Los Lobos, inevitavelmente ligados à sua versão do clássico de Richie Valens, sucesso absoluto em 1987, têm uma carreira de quase 45 anos. Popularizam uma mistura própria de rock and roll, tex-mex, country, bem como os tradicionais boleros e cumbias.

À venda a partir de hoje estará o kit EDP Vilar de Mouros, que inclui o passe de 3 dias, ao preço de €70,00.

O festival minhoto realiza-se em Vilar de Mouros, concelho de Caminha, nos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2018.