Björk acabou de ser confirmada no Vodafone Paredes de Coura. A artista islandesa, que editou recentemente o álbum Utopia, é a primeira confirmação e sobe ao palco do festival minhoto no último dia, dia 18 de agosto.

O Vodafone Paredes de Coura de 2018 realiza-se entre os dias 15 e 18 de agosto. Os passes gerais estão à venda por €85,00, estando também disponíveis fã packs nas lojas FNAC, ao mesmo preço, que além do bilhete para a totalidade dos dias do festival inclui uma t-shirt.

A artista islandesa não atua em Portugal desde 2008, ano em que subiu ao palco do festival Sudoeste, na Zambujeira do Mar. Antes disso, Björk tinha atuado no Optimus Hype, no Meco, em 2003, e também no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em 1996.

Utopia, o novo álbum, foi coproduzido pelo venezuelano Arca, e inclui os singles "The Gate" e "Blissing Me". Veja abaixo o vídeo de "Utopia".