Com estreia prevista para o próximo dia 8 de janeiro, data em que David Bowie celebraria 71 anos de idade, o documentário da HBO David Bowie: The Last Five Years já tem trailer.

O filme concentra-se nos dois últimos álbuns de David Bowie, The Next Day e Blackstar, e no seu espetáculo musical, Lazarus, projetos que o britânico conseguiu levar a cabo, apesar do já debilitado estado de saúde.

Veja aqui o trailer do documentário, realizado por Francis Whately e com participação de Tony Visconti, Earl Slick, Carlos Alomar e outros colaboradores próximos de David Bowie.