Chester Bennington, dos Linkin Park, e Tom Petty estão entre as pesquisas mais populares de 2017, a nível internacional, no Google. Os dois músicos, que morreram respetivamente a 20 de julho e 2 de outubro, estão no nono e sétimo lugares das pesquisas gerais do motor de pesquisa.

O top 10 é liderado pelo furacão Irma e do pódio fazem também parte o iPhone 8 e o iPhone X. O jornalista norte-americano Matt Lauer, envolvido no escândalo de assédio sexual que rebentou recentemente, é a personalidade mais pesquisada. Consulte abaixo o top completo.

1. Furacão Irma

2. iPhone 8

3. iPhone X

4. Matt Lauer

5. Meghan Markle

6. 13 Reasons Why

7. Tom Petty

8. Fidget Spinner

9. Chester Bennington

10. Equipa Nacional de Críquete Indiana

O top 10 de "Perdas", onde apenas surgem pessoas que morreram este ano, é liderado por Tom Petty, com Chester Bennington em segundo lugar e Chris Cornell em terceiro. Hugh Hefner, da Playboy, surge em quinto lugar, o rapper Lil Peep em sétimo e o cantor David Cassidy em décimo.

No top de Músicos e Bandas, Ariana Grande está em primeiro lugar, com Linkin Park em segundo e Lady GaGa em terceiro. A tabela de músicas é liderada por "Despacito" de Luis Fonsi, logo seguida por "Shape of You" de Ed Sheeran. Veja os dois tops abaixo.

Cantores e Bandas

1. Ariana Grande

2. Linkin Park

3. Lady GaGa

4. Mariah Carey

5. Ed Sheeran

6. Travis Scott

7. Kendrick Lamar

8. Lil Pump

9. Katy Perry

10. Cardi B

Canções e Letras

1. "Despacito" - Luis Fonsi

2. "Shape of You" - Ed Sheeran

3. "Perfect" - Ed Sheeran

4. "Havana" - Camila Cabello

5. "Look What You Made Me Do" - Taylor Swift

6. "HUMBLE." - Kendrick Lamar

7. "Versace on the Floor" - Bruno Mars

8. "Closer" - Chainsmokers

9. "Bad and Boujee" - Migos

10. "Rockstar" - Post Malone

A nível nacional, Salvador Sobral lidera na tabela geral de pesquisas e também na tabela de figuras nacionais. Chester Bennington é o líder do top de pesquisas de figuras internacionais, logo seguido por Chris Cornell e o Papa Francisco. Consulte as três tabelas completas abaixo.

Geral

1. Salvador Sobral

2. Mobdro

3. Taça das Confederações

4. Autárquicas 2017

5. Pixwords

6. Love on Top

7. Fogos

8. Pedrógão Grande

9. Eurovision 2017

10. iPhone 8

Figuras Nacionais

1. Salvador Sobral

2. Mário Soares

3. Luísa Sobral

4. Maria Leal

5. João Ricardo

6. Diogo Morgado

7. Joana de Verona

8. Francisco Varatojo

9. Américo Amorim

10. André Silva

Figuras Internacionais

1. Chester Bennington

2. Chris Cornell

3. Papa Francisco

4. Donald Trump

5. Lil Peep

6. Kevin Spacey

7. Mayweather

8. Roger Moore

9. Tom Petty

10. Nicky Hayden