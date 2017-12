Hardwell e Marshmello são os primeiros nomes anunciados para a próxima edição do Meo Sudoeste, que como habitualmente se realiza na Zambujeira do Mar.

O holandês Hardwell atua no palco Meo a 9 de agosto e Marshmello no mesmo palco, no dia 10, anunciou esta noite a Música no Coração.

O Meo Sudoeste 2018 decorre de 7 a 11 de agosto, sendo que o parque de campismo abre a 4 do mesmo mês.



Este é o preço dos bilhetes.

Até 31 de dezembro:

Passe Geral – 100 euros

Bilhete Diário – 48 euros



De 1 de janeiro até 31 de março:

Passe Geral – 105 euros

Bilhete Diário – 50 euros



De 1 de abril até 31 de julho:

Passe Geral – 115 euros

Bilhete Diário – 55 euros



A partir de 1 de agosto:

Passe Geral – 120 euros

Bilhete Diário – 55 euros



Fã Pack Fnac (incl passe Geral e t-shirt MSW), em quantidade limitada – 85 euros



Bilhete conjunto MEO Sudoeste + Sumol Summer Fest:

120 euros até 31 dezembro