Foram divulgadas as causas da morte do assassino em série Charles Manson, que faleceu no passado dia 19 de novembro, aos 83 anos.

Segundo a certidão de óbito de Manson, este terá sucumbido a um ataque cardíaco, sofrendo também de cancro no cólon.

Aquando da sua morte, as autoridades californianas afirmaram que Manson havia morrido de causas naturais.

Segundo a Associated Press, o corpo de Charles Manson continua por reclamar, visto que a sua família e os seus associados mais próximos estão de momento envolvidos numa batalha legal pelos seus pertences e pelos direitos da sua imagem.