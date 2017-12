Lenny Kravitz irá voltar a Portugal. O músico anunciou esta semana a sua nova digressão europeia, que irá passar pela Altice Arena, em Lisboa, no dia 1 de julho.

Esta digressão servirá para apresentar, ao vivo, os temas do seu próximo álbum, cuja data de lançamento está prevista para 2018. Para já, foi mostrado apenas um single desse mesmo álbum, "Are You Going To Be My Girl".

O concerto na Altice Arena marcará o regresso de Lenny Kravitz a Portugal, onde não atua desde 2015, quando fez parte do cartaz do MEO Marés Vivas.

Os bilhetes serão colocados à venda a partir do dia 15 de dezembro, em todos os locais habituais, a preços que vão dos 35 euros aos 59 euros.