"IDK About You", tema incluído em Plunge, segundo e mais recente álbum de Fever Ray ficou no 19º lugar do top de melhores canções do ano para o site de música norte-americano Pitchfork.

O tema de Karin Dreijer (ex-The Knife) conta com beat e coprodução da portuguesa Nída (ex-Nídia Minaj), que este ano lançou também o álbum Nídia é Má, Nídia é Fudida.

"Os sintetizadores que Karin Dreijer usa soam a lâminas a serem afiadas. Estão presentes em 'IDK About You', o entusiasmante centro do seu segundo álbum enquanto Fever Ray, Plunge, e o beat de fazer latejar as veias, produzido pela jovem produtora portuguesa Nídia, fazem-nas parecer cobertas de sangue", escreve a publicação. Ouça abaixo.

A liderar a tabela de melhores canções de 2017 para o reputado site de música está "Bodak Yellow", da rapper norte-americana Cardi B, logo seguido de "DNA." de Kendrick Lamar e "Green Light" de Lorde. Veja o top 20 abaixo.

20. Calvin Harris feat. Frank Ocean & Migos - "Slide"

19. Fever Ray - "IDK About You"

18. Nilüfer Yanya - "Baby Luv"

17. The War on Drugs - "Thinking of a Place"

16. Playboi Carti - "Magnolia"

15. Björk - "The Gate"

14. Mount Eerie - "Real Death"

13. Jay Z - "The Story of O. J."

12. Drake - "Passionfruit"

11. Kendrick Lamar - "HUMBLE."

10. Charli XCX - "Boys"

9. Kelela - "Frontline"

8. Future - "Mask Off"

7. King Krule - "Dum Surfer"

6. Frank Ocean - "Chanel"

5. Lil Uzi Vert - "XO Tour Llif3"

4. SZA feat. Travis Scott - "Love Galore"

3. Lorde - "Green Light"

2. Kendrick Lamar - "DNA."

1. Cardi B - "Bodak Yellow"