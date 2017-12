Faltam poucos dias para o início do Comic Con Portugal, evento de celebração da cultura pop e que se realiza na Exponor, em Leça da Palmeira.

De 14 a 17 de dezembro, por ali passarão várias estrelas do mundo da televisão e do cinema, como por exemplo a atriz portuguesa Daniela Ruah (NCIS: Los Angeles), a norte-americana Kirsten Vangsness (Mentes Criminosas) e o britânico Dominic Purcell (Prison Break).

O evento contará com sessões de autógrafos, fotos, painéis de discussão, workshops e, até, uma antestreia exclusiva do primeiro episódio da série Colony.

Para os praticantes de cosplay, irá ser realizado um concurso onde será possível não só assistir como também participar em diversas caracterizações de personagens icónicas da pop, seja do cinema, da banda desenhada ou de séries de animação.

Os fãs de Batman também poderão contar, pela primeira vez em Portugal, com a exibição de uma réplica do famoso Batmobile, carro utilizado pela personagem da DC. E, a dias da estreia de Star Wars: The Last Jedi, o evento contará ainda com um espaço inteiramente dedicado à saga.

Esta será a última edição da Comic Con Portugal a realizar-se na Exponor; o evento passará a ter lugar em Lisboa e, também, três meses mais cedo, em setembro.

Os bilhetes estão à venda nos locais habituais a preços que vão dos 18 euros (bilhete diário normal) até aos 69 euros (passe), existindo ainda promoções destinadas às crianças e bilhetes especiais de fim de semana.