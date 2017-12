Sia foi criticada num artigo do jornal britânico The Guardian por trabalhar com a bailarina de 15 anos Maddie Ziegler nos seus vídeos e concertos. Numa coluna de opinião intitulada "O enigma de Sia: se a fama prejudica tanto, porquê passá-la a uma criança", questiona-se o facto de a artista australiana esconder a cara e deixar Ziegler dar a cara por ela.

No Twitter, a cantora respondeu: "este artigo coloca uma questão com que me debato muitas vezes. E pergunto à Maddie todas as semanas se ela quer isto, assegurando-a que se ela alguma vez quiser parar isto acaba. É uma conversa que temos todos de ter. Não apenas eu, mas todos os realizadores, pais e agentes".

Recorde-se que a bailarina norte-americana já participou em seis vídeos de Sia, tendo começado no do sucesso de 2014 "Chandelier". A artista foi criticada no início de 2015 pelo vídeo de "Elastic Heart", no qual Ziegler surgia ao lado do ator Shia LaBeouf usando apenas um maillot cor de pele.

Antes de participar nos vídeos de Sia, Maddie Ziegler já era uma personalidade televisiva nos Estados Unidos, tendo participado no reality show Dance Moms entre 2011 e 2016.