Os passes de três dias para o NOS Alive estão esgotados, anunciou a Everything Is New, que organiza o festival do Passeio Marítimo de Algés.

Recorde-se que também já não existiam bilhetes disponíveis para o dia em que atuam os Pearl Jam, 14 de julho. Ou seja, neste momento não é possível adquirir qualquer tipo de entrada para ver a banda de Seattle.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.

Cartaz já anunciado: Franz Ferdinand, Future Islands, Mallu Magalhães, Pearl Jam, Queens Of The Stone Age, Real Estate, The National, Two Door Cinema Club, Wolf Alice e Friendly Fires.

Os bilhetes diários para os dias 12 e 13 de julho estão à venda por €65.