Os deputados da Assembleia Municipal de Lisboa aprovaram hoje, por unanimidade, vários votos de pesar apresentados por PS, PSD, CDS-PP, BE, PCP, PEV, PAN e deputados independentes, que lembram Zé Pedro, "um dos maiores talentos" do país.

Todos os votos lembraram a vida e a carreira do músico, e consideram que o país e a cidade perderam "um dos seus maiores talentos".

No início da votação, a presidente da Assembleia Municipal, Helena Roseta, propôs aos deputados não cumprirem o habitual minuto de silêncio que acompanha os votos de pesar, mas sim baterem palmas.

"Não vamos fazer um minuto de silêncio porque o Zé Pedro não gostava de minutos de silêncio, vamos levantar-nos e bater palmas", afirmou.

No final da leitura e votação de cada um dos documentos, os eleitos levantaram-se e cumpriram uma longa salva de palmas, a "homenagem desta Assembleia" ao músico.

Enquanto a votação decorria, a tela que habitualmente mostra os tempos que cada grupo municipal tem para intervir exibia uma fotografia de Zé Pedro, da autoria de Rita Carmo, fotógrafa da BLITZ.

Para o PSD, "sem ele a música nacional ficará mais pobre, bem como a cidade de Lisboa, que perde um dos seus maiores talentos".

"Exemplo de profissionalismo e dedicação, Zé Pedro era reconhecido e admirado também pela sua boa disposição, profunda humildade e uma enorme capacidade de superação, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Na música, deixa-nos um legado inesquecível", escrevem os deputados do CDS-PP.

Considerando-o uma "figura marcante da cultura portuguesa", o BE salienta que o artista "foi e continuará a ser um exemplo de frontalidade, irreverência, insubmissão".

O PCP vai mais longe e insta a Câmara Municipal de Lisboa a criar "um concurso nacional de novas bandas, intitulada com o nome do homenageado, fornecendo aos concorrentes o apoio logístico e todo aquele que estiver ao alcance das estruturas culturais" do município".

Os eleitos do PAN salientaram também que Zé Pedro "dedicou a sua simpatia e pronta adesão ao movimento de defesa dos direitos dos animais, participando em diferentes campanhas promovidas pelas associações de proteção animal", a par de ser "dono de uma história de vida impressionante", que "marcou diferentes gerações e momentos nacionais".

O PEV lembra o músico "como uma pessoa alegre, dedicada, carismática e solidária, um homem de lutas, que pautou a sua vida pelos valores da paz, da liberdade e de muitas outras causas justas", e cujo falecimento deixa "uma marca profunda".

Os deputados independentes, eleitos nas listas socialistas, elencam que "a franqueza, a alegria e a lealdade para com todos os que dele se aproximaram convertem-se agora, com a sua partida, num imenso lastro de tristeza e de ternura".

O grupo municipal do PS refere que "como na música", Zé Pedro "brilhará para sempre".

O guitarrista dos Xutos e Pontapés morreu na quinta-feira, aos 61 anos. Zé Pedro estava doente há vários meses, mas a situação foi sempre mantida de forma discreta pelo grupo, só tendo sido assumida publicamente no passado dia 4 de novembro, no derradeiro concerto do músico, no fecho da digressão dos Xutos & Pontapés, no Coliseu de Lisboa.

Pode ver aqui o vídeo da reunião de ontem da Assembleia Municipal de Lisboa: a partir do minuto 18m20s, são lidos os votos de pesar; aos 36m35s a Presidente da Junta das Avenidas Novas propõe um forte aplauso, em vez do habitual minuto de silêncio, e aos 40m20s começa o minuto de palmas, com a foto de Zé Pedro projetada no ecrã.

Pode ler aqui todos os votos de pesar.

Existe também a proposta de dar o nome de Zé Pedro a uma parte do jardim da Praça de Londres, no Areeiro, zona da cidade onde vivia.



LP com LUSA