A autópsia ao corpo de Chester Bennington, dos Linkin Park, revelou a presença de drogas e de álcool no seu corpo aquando da morte.

O relatório da autópsia foi publicado pelo website TMZ, e está disponível ao público. O relatório conclui que Bennington ter-se-á suicidado por enforcamento após consumir álcool e MDMA, vulgo Ecstasy.

No relatório, é também apontado pelo médico legista que o vocalista "tinha um historial de pensamentos suicidas". A sua viúva, Talinda, terá mesmo alertado por diversas vezes as autoridades para as tentativas de suicídio de Bennington, noticia o TMZ.

Juntamente com a autópsia está disponível o relatório do polícia que encontrou o corpo de Bennington, em casa deste. Foi anotada a presença de meio comprimido de Ambien, um fármaco para tratamento da insónia, uma garrafa de Corona meio vazia e uma garrafa de Stella Artois, vazia.