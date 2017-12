Rock Rendez Vous

31 de julho e 1 de agosto de 1986

Antes da explosão de popularidade com Circo de Feras, em 1987, os Xutos ocupavam a sala lisboeta Rock Rendez Vous para duas noites esgotadas e históricas. Na primeira, assinaram contrato com Tozé Brito e a Polygram. Em 2000, os concertos foram lançados num disco ao vivo, reeditado este ano com a BLITZ.

Pavilhão d’ Os Belenenses

29, 30 e 31 de julho de 1988

Já depois de Circo de Feras, os Xutos rumavam ao Pavilhão d’ Os Belenenses («na altura era como a Meo Arena!», brinca Zé Pedro) para três concertos que, à semelhança da data dupla no Rock Rendez Vous, também deram origem a um disco ao vivo, e logo triplo. Ao Vivo foi lançado em 1988 e reeditado em 2009, com um DVD.

Estádio Municipal de Coimbra

27 de setembro de 2003

Mal soube que os Rolling Stones vinham a Coimbra, Zé Pedro ligou à manager: «Disse-lhe: este tem de ser nosso». Depois do concerto, «o Charlie Watts passou pelo Kalú e deu-lhe os cumprimentos». Anos mais tarde, Mick Jagger garantiu lembrar-se dos Xutos. «Gostei muito da maneira como meteram o público todo a cantar», disse o inglês a Zé Pedro.

Estádio do Restelo

26 de setembro de 2009

Para encerrarem as celebrações dos 30 anos de carreira, os Xutos deram no Estádio do Restelo, em Lisboa, o primeiro concerto de estádio em nome próprio, para 40 mil fãs de todas as idades. Os convidados foram muitos – Camané, Pedro Gonçalves e Carlão – e o entusiasmo do público fez o resto da festa.

Avenida dos Aliados, São João do Porto

23 de junho de 2016

Este ano, os Xutos foram convidados pela Câmara Municipal do Porto para se juntarem às celebrações da festa maior da cidade Invicta: o São João. De 23 para 24 de junho, à uma da manhã, a banda subiu ao palco da Avenida dos Aliados, tocando para 130 mil pessoas. «Foi espetacular», exulta Zé Pedro.

Originalmente publicado na BLITZ de setembro de 2016