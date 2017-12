Os Franz Ferdinand estão confirmados no NOS Alive, a 14 de julho. A banda atua no palco NOS do festival de Algés no mesmo dia dos Pearl Jam.

Apresentado será Always Ascending, quinto álbum de estúdio do grupo de Alex Kapranos, com edição prevista para 9 de outubro e do qual se conhece o single homónimo.



Depois da saída do guitarrista Nick McCarthy, os Franz Ferdinand são Alex Kapranos (voz, guitarra), Bob Hardy (baixo), Paul Thomson (bateria) e os novos membros Dino Bardot (guitarra) e Julian Corrie (teclados).

O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018. No mesmo comunicado em que dá conta da inclusão dos Franz Ferdinand no cartaz, a organização afirma que o dia 14 de julho (de Pearl Jam e, agora, Franz Ferdinand) e os passes de 3 dias estão "quase esgotados".

Cartaz já anunciado: Franz Ferdinand, Future Islands, Mallu Magalhães, Pearl Jam, Queens Of The Stone Age, Real Estate, The National, Two Door Cinema Club e Wolf Alice.

Os passes para o festival custam €149, enquanto os bilhetes diários estão à venda por €65.