Em 2017, Ed Sheeran foi o artista mais escutado em todo o mundo no Spotify. A plataforma de streaming revelou também que o artista britânico tem o álbum (Divide) e a canção mais escutados do ano ("Shape of You").

No top 5 de artistas mais ouvidos estão também Drake, Weeknd e Kendrick Lamar, cujos mais recentes álbuns se encontram igualmente na tabela referente aos discos. "Despacito", o sucesso de Luis Fonsi surge em duas versões no top de canções (com e sem Justin Bieber).

Veja abaixo os top 5 dos artistas, álbuns e canções mais escutados de 2017, a nível global, no Spotify.

Artistas

1. Ed Sheeran

2. Drake

3. The Weeknd

4. Kendrick Lamar

5. The Chainsmokers

Canções

1. Ed Sheeran - "Shape of You"

2. Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber - "Despacito"

3. Luis Fonsi & Daddy Yankee - "Despacito"

4. The Chainsmokers & Coldplay - "Something Just Like This"

5. DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne - "I'm the One"

Álbuns

1. Ed Sheeran - Divide

2. Drake - More Life

3. Kendrick Lamar - Damn.

4. The Weeknd - Starboy

5. Post Malone - Stoney