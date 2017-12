Em 2014, por ocasião do 30º aniversário da marca BLITZ, falámos com algumas das figuras mais relevantes da música portuguesa. Zé Pedro, pois claro, teria de ser uma das vozes ouvidas. A conversa seguiu o mote "fama e farra", cobrindo o lado mais selvagem de uma carreira ao serviço do rock and roll.

Hoje um adolescente sai à noite e é provável que comece com uns shots. Como era no final dos anos 70?

Não havia, decididamente, a moda dos shots. Essa moda é perigosíssima. Eu já tive um bar e um gajo despacha ali bebidas que não saem de outra maneira. Começa-se muito mais novo. Eu comecei a sair aos 18, 19 anos... O Bairro Alto, enquanto espaço de convívio noturno, surgiu quando eu já tinha 20 ou 21 anos.

A experiência de banda fortaleceu esse espírito de convívio? Ou havia desconforto de uns face aos hábitos dos outros?

Nos Xutos & Pontapés nunca houve. Cada um era livre para experimentar o que quisesse. Quando havia exageros, existia uma ou outra chamada de atenção de uma maneira suave, não careta.

Mas era uma sociabilização diferente daquela que se tem na escola...

Claro que sim. Andávamos com uma corte de amigos à volta que assistia aos ensaios, mesmo depois da saída do Zé Leonel. Como eu, o Kalú e o Tim vínhamos de sítios diferentes, não era hábito combinarmos uma saída à noite, a menos que houvesse um motivo. O Tim era de Almada e tinha uma certa dificuldade para vir a Lisboa por causa dos barcos, o Kalú era do Restelo e tinha o seu círculo de amigo... Eu era amigo do Zé Leonel e fazíamos umas noitadas conjuntas. Depois entrou o João Cabeleira e tornou-se o meu companheiro de aventuras de noite. O João tinha carro, eu não tinha. Eu ia ter a casa dele e fazíamos o roteiro por aí.

Quais eram as capelinhas obrigatórias?

Às quintas, sextas e sábados passávamos primeiro pelo Rock Rendez Vous para ver quem é que estava lá - muitas vezes nem sabíamos o programa -, depois íamos para o Bairro Alto e acabávamos no Cais do Sodré, onde havia o Tokyo e o Jamaica. Passávamos pelo primeiro e, se aguentássemos, dávamos um saltinho ao segundo, que fechava mais tarde. Quando abriu o Plateau [na Avenida 24 de julho], passou a haver mais uma paragem.

Uma noite tão longa só era possível com um combustível alcoólico...

Ninguém avançava sem beber uns copos (risos). Na manhã a seguir, com a atividade dos concertos, o Guronsan já não chegava. Atacava-se logo uma cerveja para repor os índices e seguir para o concerto a seguir.

Defende que nunca foi toxicodependente. Prefere dizer que esteve «agarrado». Onde é que está a diferença?

Quem me disse isso foi um amigo meu que, entretanto, se tornou técnico terapêutico da toxicodependência. Ele disse-me que eu não tinha cabeça para toxicodependente. Embora estivesse metido com drogas como a heroína, tentei por todos os meios libertar-me daquilo rapidamente. Na altura em que estive metido na heroína, no princípio dos Xutos, aquilo estava a tirar-me toda a vontade de viver. Estava a deixar a guitarra e tudo o resto para trás. Felizmente foram só alguns meses e a minha cabeça tirou-me daquilo. Na altura, não havia tratamentos e a metadona só apareceu mais tarde. Era uma opção que tinha de ser minha. Um toxicodependente não vai lá assim. Felizmente, a minha cabeça sempre me deixou libertar-me de muitos vícios. Muitos dos meus amigos ficaram ali. Coincidiu com uma altura em que, parece-me, tiraram o haxixe da rua. A entrada da heroína, para os dealers, era muito mais lucrativa. Por outro lado, existiu uma estratégia mal delineada por parte de quem não percebia nada do assunto e achava que as pessoas só experimentavam heroína depois de passarem pelas drogas leves.

Não teve uma única recaída?

Em relação à heroína, não. Em relação ao resto, quando tentei sair nunca foi de vez. Fiz algumas pausas, porque achava que me cuidava. Pensava assim: "vou parar um mês e retomo a atividade para o próximo" (risos). Mas não me sentia a pecar quando voltava. Tinha cumprido a minha etapa do mês, podia voltar a dar-lhe outra vez (gargalhada). Nessa altura, a cocaína, que tomava bastante com o álcool, era uma maneira de estar, de aproveitar a noite. O que eu gostava mesmo de fazer era de beber, depois a cocaína aparecia nas entrelinhas e uma pessoa aproveitava. Era esse rodopio que alimentava a noite. Quando parei, percebi: «epá, afinal sobra-me dinheiro!» (risos).

Havia, nesses anos, a ideia de que uma estrela de rock tinha de passar, obrigatoriamente, por essa «prova de resistência»?

Talvez. Sempre houve uma aura em volta da droga, ligada a uma certa iluminação e à abertura da mente. Via mais coisas quem se drogava do que o careta que tinha a sua vidinha e não passava dali. Ainda hoje é um pouco assim, na adolescência. As miúdas querem é o grande maluco.

Outro aspeto essencial da vivência rock: o sexo. Disse mais vezes «sim» ou «não» às solicitações femininas?

Era equilibrado! Aproveitei bem a minha vida, mas soube escolher, não era uma «Maria vai com as outras»! (risos) Esquivei-me das coisas mais complicadas. Dentro da minha confusão, sempre consegui ter uma consciência razoável do que estava a fazer. Cresci com 5 irmãs com idades próximas da minha, por isso tinha um respeito grande pelas raparigas. Havia uma jogada de cavalheiro com a dama, que passava sempre por uma conquista.

Mas depois nem sempre havia um quarto de hotel à mão de semear...

Há momentos em que qualquer sítio serve. Improvisava-se num carro de um amigo ou num virar de esquina, desde que houvesse higiene (risos).

No início deste século teve um problema grave no esófago. Foi aí que percebeu que não era de ferro?

Naquela altura estava mais concentrado no «safar-me» (risos). Sempre tive o pressentimento de que mais dia, menos dia me iria acontecer alguma. Era como se estivesse à espera do clique para sair dali. Não esperava era que o clique fosse tão grande. A última vez que eu tinha ido ao médico, até aí, tinha sido nos meus 16 ou 17 anos.

Anos depois, o fígado também deu sinal de si. Apesar do otimismo que se lhe reconhece, teve medo de morrer?

Isto um dia acaba, mas a ideia é esticar a corda e ir até ao limite do que é possível. Eu não penso muito no que me vai acontecer: quando as coisas acontecem, um gajo está cá para resolvê-las. Em 2001, falou-se do transplante do fígado, mas o médico disse-me: «enquanto o teu fígado aguentar, não se mexe». Quando chegou ao limite, «olha agora tens de fazer um transplante e logo se vê o que vem a seguir». Não posso sobrecarregar-me e tenho de aligeirar tudo o que está à minha volta. Eu não penso que amanhã o meu fígado me vai estoirar - estou convencidíssimo que não. Trato-o bem, faço-lhe festinhas todos os dias, não bebo, já não me drogo... Ele tem aqui uma casa confortável (risos).

Olhamos para Keith Richards, guitarrista dos Rolling Stones, e vemos um homem aparentemente indestrutível. O percurso dele, de certa forma, autorizou algumas das suas opções?

Do que leio, fico sempre com a sensação de que sou um menino.

Originalmente publicado na BLITZ de novembro de 2014