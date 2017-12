Poucas horas depois do funeral de Zé Pedro, em Lisboa, Tim, companheiro de sempre do guitarrista nos Xutos & Pontapés, rumou a Portimão, no Algarve, para um concerto com os Resistência.

No final do espetáculo, a banda prestou homenagem ao músico desaparecido no passado dia 30, com uma versão de "Não Sou o Único", dos Xutos & Pontapés.

Veja aqui o emocionante momento do espetáculo integrado na digressão dos 25 anos dos Resistência.